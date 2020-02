Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde : augmentation de capacité sur un site en Floride Cercle Finance • 05/02/2020 à 13:32









(CercleFinance.com) - Linde annonce avoir démarré une nouvelle unité de séparation d'air, doublant ainsi la capacité de production de son site existant de Mims, en Floride, en réponse à une demande croissante pour l'activité de lancements spatiaux. Le nouveau site accroitra la production de plus de 500 tonnes par jours et répondra aussi à une demande grandissante dans la région de la part de clients dans la santé, l'industrie, la préparation alimentaire et le traitement de l'eau.

Valeurs associées LINDE Tradegate +1.89% LINDE XETRA +2.13% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl +2.06% LINDE NYSE +1.95%