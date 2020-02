Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde : au-dessus des attentes au quatrième trimestre Cercle Finance • 13/02/2020 à 12:38









(CercleFinance.com) - Le groupe Linde annonce ce jeudi, au titre de son quatrième trimestre 2019, des ventes à 7,1 milliards de dollars, en hausse de +3% par rapport à la même période l'an passé, pour un profit opérationnel de 700 millions de dollars. Le bénéfice par action sur la période, en données ajustées (non-GAAP), de 1,94 cents, est supérieur aux attentes : les analystes misaient en effet sur 1,83 dollar. Il est également supérieur à celui de la même période en 2018 (1,51 dollar). S'agissant de ses perspectives, le groupe indique viser en 2020 un BPA en hausse de +10%, entre 8 et 8,25 dollars.

