(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Linde annonce un dividende de 1,06 dollar par action au titre du 2e trimestre, fait savoir la société aujourd'hui. Le dividende est payable le 17 juin 2021.

Valeurs associées LINDE Tradegate +0.06% LINDE XETRA -0.06% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl -0.31% LINDE NYSE -0.46%