Linde: accord étendu avec la société indienne SAIL

(CercleFinance.com) - Linde a annoncé aujourd'hui avoir élargi son accord à long terme existant avec Steel Authority of India Limited (SAIL), l'une des plus grandes sociétés sidérurgiques en Inde, portant sur la fourniture de gaz industriels.



Linde fournit actuellement de l'oxygène, de l'azote et de l'argon à l'aciérie Rourkela de SAIL à Odisha, dans l'est de l'Inde, à partir de deux unités de séparation de l'air (ASU) sur site, qui fonctionnent à pleine capacité.



Selon les termes du nouvel accord, Linde construira, possédera et exploitera désormais 1 000 tonnes supplémentaires d'ASU par jour, doublant presque la production sur site de Linde à Rourkela.



L'investissement de Linde dans ce projet devrait s'élever à environ 60 millions de dollars.





Valeurs associées LINDE Tradegate -0.61% LINDE LSE 0.00% LINDE XETRA -1.06% LINDE NASDAQ -1.62%