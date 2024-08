Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Linde: accord de long terme de fourniture d'hydrogène à Dow information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 12:51









(CercleFinance.com) - Linde a signé un accord à long terme pour fournir de l'hydrogène propre au projet Path2Zero de Dow à Fort Saskatchewan.



L'entreprise investira plus de 2 milliards de dollars pour construire et exploiter une installation de production d'hydrogène propre en Alberta, au Canada.



Ce complexe utilisera des technologies avancées pour produire et récupérer de l'hydrogène propre, tout en capturant plus de 2 millions de tonnes de CO2 par an.



Prévue pour 2028, cette installation sera la plus grande du genre au Canada et l'une des plus grandes au monde. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de Linde et de Dow pour décarboniser leurs opérations.





