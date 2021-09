Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde : accord d'approvisionnement pour un site à Phoenix information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 13:21









(CercleFinance.com) - Linde annonce avoir signé un accord à long terme avec l'un des plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde pour la fourniture de gaz industriels à un nouveau site de fabrication de plusieurs milliards de dollars à Phoenix, en Arizona. Ainsi le groupe construira, possédera et exploitera des unités sur site pour fournir au client de l'azote, de l'oxygène et de l'argon ultrapurs. Son investissement total sera d'environ 600 millions de dollars. Les premières unités devraient démarrer au second semestre 2022. 'Notre technologie est conçue pour fournir un approvisionnement sûr et fiable en gaz de haute pureté, soutenant l'expansion significative de la capacité de fabrication de notre client aux États-Unis', a déclaré Dan Yankowski, président de Linde Gases North America.

Valeurs associées LINDE Tradegate -0.80% LINDE XETRA +0.17% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl +0.33% LINDE NYSE +0.70%