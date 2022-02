Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde: accord d'approvisionnement à long terme avec BASF information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 13:08









(CercleFinance.com) - Linde annonce avoir signé un accord à long terme avec BASF pour la fourniture d'hydrogène et de vapeur, grâce à une nouvelle centrale que le groupe de gaz industriels faire devrait entrer en service au premier semestre 2024.



Il concevra, construira, possédera et exploitera une nouvelle installation de production d'hydrogène à Chalampé, en France, doublant ainsi la capacité actuelle de Linde dans le parc chimique de Chalampé où elle possède déjà une installation de production.



Cette deuxième usine approvisionnera la nouvelle usine de fabrication d'hexaméthylènediamine (HMD) de BASF et contribuera également à répondre à la demande croissante d'hydrogène des clients marchands locaux de Linde.





