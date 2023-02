Linde: accord avec OCI pour une usine au Texas information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 13:12

(CercleFinance.com) - Linde annonce avoir signé un accord à long terme pour fournir de l'hydrogène propre et d'autres gaz industriels à la nouvelle usine mondiale d'ammoniac bleu d'OCI à Beaumont, au Texas, sur la côte du Golfe du Mexique.



L'usine d'OCI, d'une capacité de 1,1 million de tonnes par an, sera la première installation d'ammoniac bleu de cette envergure à être mise en service aux États-Unis. Linde l'approvisionnera en séquestrant plus de 1,7 million de tonnes de CO2 chaque année.



Outre OCI, il utilisera également son réseau de pipelines pour fournir de l'hydrogène propre aux clients existants et nouveaux sur la côte américaine du golfe, répondant ainsi à la demande croissante des entreprises de décarboniser leurs opérations.



L'installation fournira également des gaz atmosphériques et rares aux clients existants et nouveaux. L'investissement total de Linde sera d'environ 1,8 milliard de dollars et le projet devrait démarrer en 2025.