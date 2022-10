Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Linde: accord avec JSL, extension du site de Kalinganagar information fournie par Cercle Finance • 21/10/2022 à 12:44

(CercleFinance.com) - Linde a annoncé aujourd'hui avoir étendu son accord de long terme existant portant sur la fourniture de gaz industriels à Jindal Stainless Limited (JSL), l'un des plus grands producteurs d'acier inoxydable en Inde.



Linde fournit déjà de l'oxygène, de l'azote et de l'argon à JSL depuis son unité de séparation de l'air (ASU) située à Kalinganagar, dans l'est de l'Inde.



Selon les termes du nouvel accord, Linde construira une deuxième ASU à Kalinganagar, une installation qui permettra de plus que tripler la capacité totale actuelle du site.

La nouvelle ASU devrait être opérationnelle au cours du premier semestre 2024.



' En créant une capacité supplémentaire pour soutenir la croissance de JSL, nous augmenterons la densité du réseau de Linde dans l'une des régions industrielles les plus importantes de l'Inde', souligne 0Moloy Banerjee, président ASEAN et Asie du Sud, Linde.