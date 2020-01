Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde : a reçu un prix d'ICIS pour son nouveau catalyseur Cercle Finance • 13/01/2020 à 12:30









(CercleFinance.com) - Linde a reçu un prix d'ICIS (Independent Chemical Information Service), en partenariat avec BASF, pour son nouveau catalyseur et son procédé de reformage à la vapeur qui réduit considérablement les émissions de dioxyde de carbone. 'ICIS est le plus grand fournisseur d'informations sur le marché pétrochimique au monde et chaque année un jury d'experts sélectionne les lauréats des prestigieux prix de l'innovation' indique le groupe. Linde et BASF ont été récompensés dans la catégorie Best Process Innovation pour l'application du procédé de gaz de synthèse DRYREF (TM) de Linde en combinaison avec le catalyseur SYNSPIRE (TM) de BASF qui permet le reformage à la vapeur du méthane dans des conditions de séchage et l'utilisation de CO2 comme matière première. 'Le nouveau procédé facilite les économies d'énergie et offre une empreinte CO2 améliorée' rajoute le groupe.

