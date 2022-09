Linde a finalisé la cession de Gist Limited à Marks & Spencer Group

(AOF) - Linde, le groupe international américano-allemand de gaz industriels (31 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021), a annoncé avoir finalisé la vente de Gist Limited, sa filiale de logistique du froid opérant principalement au Royaume-Uni et en Irlande, à Marks & Spencer Group, la grande enseigne britannique. La vente de cet actif non essentiel, dont le montant n'a pas été dévoilé, a été réalisée le 30 septembre 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Menace sur le système énergétique européen

Premier importateur de gaz allemand, Uniper affiche 54 % des volumes qu'il achète en provenance de Russie. Suite à la guerre en Ukraine, le groupe doit acquérir les volumes qui lui manquent sur le marché au comptant, dont les prix ont explosé. En difficulté, il a sollicité une aide de l'Etat allemand, ce qui fait peser des inquiétudes sur l'ensemble des énergéticiens européens. Néanmoins l'allemand RWE et le français Engie ont réagi en faisant valoir que leur situation était très différente. RWE a souligné qu'il était moins dépendant du gaz russe. Quant à Engie, il bénéficie de la diversification de ses sources d'approvisionnement, avec une augmentation des volumes de GNL livrés en France et des contrats avec la Norvège et l'Algérie. Par ailleurs le groupe a adapté sa stratégie de couverture pour renforcer sa résilience.