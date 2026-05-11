Lincoln International et ses investisseurs visent à lever 421 millions de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis

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Lincoln International et certains de ses actionnaires actuels visent à lever jusqu'à 421 millions de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé lundi cette banque d'investissement spécialisée.

La société basée à Chicago, dans l'Illinois, propose 20,6 millions d'actions, tandis que les actionnaires vendeurs cèdent 445.942 actions.

Goldman Sachs et Morgan Stanley sont les co-chefs de file de l'opération.

Lincoln International sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole “LCLN”.