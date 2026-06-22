Aucun résultat pour cette recherche.
A lire aussi
-
Le Premier ministre travailliste Keir Starmer a annoncé lundi sa démission après des mois de pression, et son principal rival Andy Burnham semble plus que jamais en position de force pour lui succéder à la tête du Labour et à Downing Street. "Toutes les décisions ... Lire la suite
-
José Luis Ábalos, l'ex-ministre espagnol des Transports, ancien poids lourd du parti socialiste et figure clé de l'ascension politique du Premier ministre Pedro Sánchez, a été condamné à 24 ans de prison pour corruption, a annoncé lundi le Tribunal suprême à Madrid. ... Lire la suite
-
Le travailliste Keir Starmer avait juré de mettre à profit à Downing Street son expérience d'avocat et de procureur sérieux, mais il aura tenu moins de deux ans, devenu rapidement impopulaire et incapable de concrétiser sa promesse de "renouveau" pour le Royaume-Uni. ... Lire la suite
-
Le fabricant allemand de satellites OHB a annoncé lundi une augmentation de capital supérieure à 500 millions d'euros, combinée à une sortie partielle de son deuxième actionnaire KKR, afin de financer ses investissements dans le spatial, notamment les lanceurs. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|20,3
|-20,08%
|8 378,54
|-0,51%
|78,66
|-0,76%
|9,19
|+4,43%
|129,1
|+8,95%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer