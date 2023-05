Limagrain : son offre publique d’achat simplifiée sur les actions de Vilmorin & Cie

(AOF) - Le Conseil d’Administration de Vilmorin & Cie, qui s’est réuni les 17 et 27 avril 2023, a pris connaissance du projet d’offre publique d’achat simplifiée de son Actionnaire de référence Limagrain visant les 28,78% du capital de la Société qu’il ne détient pas au prix de 62,60 euros par action Vilmorin & Cie, et son intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire dans l’hypothèse où il détiendrait au moins 90 % du capital et des droits de vote de la Société à l’issue de l’Offre.

Le Conseil d'Administration de Vilmorin & Cie a accueilli favorablement et à l'unanimité le principe de l'Offre.

L'offre publique d'achat simplifiée ne sera soumise à aucune autorisation réglementaire ou autre condition.

L'offre devrait être ouverte à la fin du mois de juin et clôturée d'ici la mi-juillet.

À la demande de la Société, la cotation des actions Vilmorin & Cie avait été suspendue le 28 avril et reprendra le 2 mai 2023.

