Lilly va construire une usine néerlandaise de 3 milliards de dollars pour augmenter la production de pilule amaigrissante
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 14:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N a déclaré lundi qu'il prévoyait de construire une nouvelle usine de fabrication de 3 milliards de dollars aux Pays-Bas afin d'augmenter la capacité de production de sa pilule amaigrissante très surveillée, l'orforglipron, et d'autres médicaments par voie orale.

Le fabricant de médicaments basé à Indianapolis a déboursé des milliards de dollars ces derniers mois pour augmenter la production d'orforglipron, alors qu'il s'apprête à déposer les demandes d'autorisation de mise sur le marché de la pilule d'ici à la fin de l'année.

Lilly a déclaré la semaine dernière que l'orforglipron répondait à la plupart des critères pour le nouveau bon de priorité nationale de la Food and Drug Administration américaine, ce qui pourrait raccourcir l'examen des médicaments d'un à deux mois, contre 10 à 12 mois environ.

La nouvelle usine européenne sera également utilisée pour fabriquer des médicaments oraux pour des maladies liées au cardiométabolisme, à la neurologie, à l'oncologie et à l'immunologie, a déclaré Lilly.

L'usine, située dans le Leiden Bio Science Park à Katwijk, aux Pays-Bas, créera 500 emplois qualifiés dans le secteur de la fabrication et environ 1 500 emplois dans le secteur de la construction, a indiqué l'entreprise. Les travaux de construction devraient commencer l'année prochaine.

Cette annonce intervient quelques jours après que Lilly a annoncé une expansion de plus de 1,2 milliard de dollars de son site de Carolina, à Porto Rico, pour fabriquer de l'orforglipron dans le cadre de l'effort de fabrication aux États-Unis de 50 milliards de dollars qu'elle a annoncé précédemment.

Lilly a déclaré qu'elle prévoyait d'annoncer deux nouveaux sites de production aux États-Unis dans les mois à venir.

L'empreinte industrielle du fabricant de médicaments en Europe comprend des sites en France, en Irlande, en Italie et en Espagne.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

