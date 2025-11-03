Lilly va construire une usine néerlandaise de 3 milliards de dollars pour augmenter la production de pilule amaigrissante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N a déclaré lundi qu'il prévoyait de construire une nouvelle usine de fabrication de 3 milliards de dollars aux Pays-Bas afin d'augmenter la capacité de production de sa pilule amaigrissante très surveillée, l'orforglipron, et d'autres médicaments par voie orale.

Le fabricant de médicaments basé à Indianapolis a déboursé des milliards de dollars ces derniers mois pour augmenter la production d'orforglipron, alors qu'il s'apprête à déposer les demandes d'autorisation de mise sur le marché de la pilule d'ici à la fin de l'année.

Lilly a déclaré la semaine dernière que l'orforglipron répondait à la plupart des critères pour le nouveau bon de priorité nationale de la Food and Drug Administration américaine, ce qui pourrait raccourcir l'examen des médicaments d'un à deux mois, contre 10 à 12 mois environ.

La nouvelle usine européenne sera également utilisée pour fabriquer des médicaments oraux pour des maladies liées au cardiométabolisme, à la neurologie, à l'oncologie et à l'immunologie, a déclaré Lilly.

L'usine, située dans le Leiden Bio Science Park à Katwijk, aux Pays-Bas, créera 500 emplois qualifiés dans le secteur de la fabrication et environ 1 500 emplois dans le secteur de la construction, a indiqué l'entreprise. Les travaux de construction devraient commencer l'année prochaine.

Cette annonce intervient quelques jours après que Lilly a annoncé une expansion de plus de 1,2 milliard de dollars de son site de Carolina, à Porto Rico, pour fabriquer de l'orforglipron dans le cadre de l'effort de fabrication aux États-Unis de 50 milliards de dollars qu'elle a annoncé précédemment.

Lilly a déclaré qu'elle prévoyait d'annoncer deux nouveaux sites de production aux États-Unis dans les mois à venir.

L'empreinte industrielle du fabricant de médicaments en Europe comprend des sites en France, en Irlande, en Italie et en Espagne.