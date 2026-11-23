Lilly va acquérir LoQus23, une société spécialisée dans le développement de médicaments contre la maladie de Huntington, pour un montant pouvant atteindre 725 millions de dollars

Eli Lilly LLY.N va acquérir LoQus23 Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 725 millions de dollars, ce qui permettra au laboratoire pharmaceutique américain de prendre pied dans le domaine de la maladie de Huntington, un domaine dans lequel aucun traitement modificateur de la maladie n’a encore été approuvé.

LoQus23, dont le siège se trouve à Cambridge, en Angleterre, a annoncé lundi que cette transaction, entièrement en numéraire, comprendra des paiements initiaux et des versements d'étapes. Cette société de biotechnologie privée développe des traitements à base de petites molécules pour la maladie de Huntington et les troubles génétiques associés.