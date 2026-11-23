Eli Lilly LLY.N va acquérir LoQus23 Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 725 millions de dollars, ce qui permettra au laboratoire pharmaceutique américain de prendre pied dans le domaine de la maladie de Huntington, un domaine dans lequel aucun traitement modificateur de la maladie n’a encore été approuvé.
LoQus23, dont le siège se trouve à Cambridge, en Angleterre, a annoncé lundi que cette transaction, entièrement en numéraire, comprendra des paiements initiaux et des versements d'étapes. Cette société de biotechnologie privée développe des traitements à base de petites molécules pour la maladie de Huntington et les troubles génétiques associés.
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Le principal candidat de LoQus23, le LQT-23, est un inhibiteur oral potentiellement “premier de sa classe” de la MSH3, une protéine impliquée dans la réparation des mésappariements de l’ADN, liée à la progression de la maladie de Huntington .
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La société a indiqué qu’elle prévoyait de déposer prochainement une demande d’essai clinique pour le LQT-23
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La maladie de Huntington est une affection neurodégénérative héréditaire et progressive dans laquelle les cellules nerveuses du cerveau se détériorent au fil du temps, entraînant des troubles moteurs, cognitifs et de l’humeur
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Cette maladie touche environ 41.000 personnes aux États-Unis, a précisé LoQus23
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Au début du mois, la société néerlandaise de thérapie génique uniQure UQ1.F a annoncé que la FDA américaine avait accepté sa demande d’autorisation pour un traitement contre la maladie de Huntington et qu’elle se prononcerait sur ce médicament d’ici mai de l’année prochaine
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Lors d’études précliniques, le LQT-23 a bloqué l’expansion somatique dans des systèmes cellulaires et des modèles animaux de la maladie de Huntington
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LoQus23 a été fondée en 2019 grâce à un financement initial du Dementia Discovery Fund de SV Health Investors
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