Eli Lilly LLY.N va acquérir LoQus23 Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 725 millions de dollars , ce qui permettra au laboratoire pharmaceutique américain de prendre pied dans le domaine des traitements contre la maladie de Huntington, un domaine dans lequel aucun traitement modificateur de la maladie n'a encore été approuvé.
Cette opération, annoncée lundi, est la dernière en date d’une série d’acquisitions menées par Lilly, alimentée par les liquidités générées par la demande en plein essor de ses médicaments contre l’obésité. L’action du laboratoire pharmaceutique a progressé de 2 % en début de séance.
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Le principal candidat de LoQus23, le LQT-23, est un inhibiteur oral potentiellement « premier de sa classe » de la MSH3, une protéine impliquée dans la réparation des mésappariements de l’ADN, liée à la progression de la maladie de Huntington.
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La société a indiqué qu’elle prévoyait de déposer prochainement une demande d’essai clinique pour le LQT-23
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La maladie de Huntington est une affection neurodégénérative héréditaire et progressive dans laquelle les cellules nerveuses du cerveau se détériorent au fil du temps, entraînant des troubles moteurs, cognitifs et de l’humeur
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« Nous apprécions cette approche différenciée et considérons la maladie de Huntington comme exactement le type d’opportunité à haut risque et à fort potentiel de rendement que la génération substantielle de trésorerie et la capacité financière de Lilly lui permettent de poursuivre sans restreindre les investissements dans l’ensemble de son portefeuille de projets », a déclaré Geoff Meacham, analyste chez Citi
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Cette transaction, entièrement en numéraire, comprendra des paiements initiaux et des paiements d’étapes, a précisé LoQus23
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Lors d’études précliniques, le LQT-23 a bloqué l’expansion somatique dans des systèmes cellulaires et des modèles animaux de la maladie de Huntington
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LoQus23 a été fondée en 2019 grâce à un financement d’amorçage du Dementia Discovery Fund de SV Health Investors
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