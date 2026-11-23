Lilly va acquérir LoQus23, une société spécialisée dans le développement de médicaments contre la maladie de Huntington, pour un montant pouvant atteindre 725 millions de dollars

Eli Lilly LLY.N va acquérir LoQus23 Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 725 millions de dollars , ce qui permettra au laboratoire pharmaceutique américain de prendre pied dans le domaine des traitements contre la maladie de Huntington, un domaine dans lequel aucun traitement modificateur de la maladie n'a encore été approuvé.

Cette opération, annoncée lundi, est la dernière en date d’une série d’acquisitions menées par Lilly, alimentée par les liquidités générées par la demande en plein essor de ses médicaments contre l’obésité. L’action du laboratoire pharmaceutique a progressé de 2 % en début de séance.