Lilly se dit confiante dans l'approvisionnement en pilules amaigrissantes avant leur approbation aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de l'exécutif au paragraphe 6 et d'informations générales dans l'ensemble de l'article)

Eli Lilly LLY.N a déclaré lundi qu'elle était confiante quant à l'approvisionnement de sa pilule amaigrissante avant son approbation américaine prévue dans les mois à venir.

Le médicament, l'orforglipron, a obtenu un bon d'examen accéléré de la part de la Food and Drug Administration américaine, ce qui pourrait réduire les délais d'examen à un ou deux mois seulement, alors que le délai habituel est de 10 à 12 mois.

"Nous avons l'intention de lancer le produit dans de très nombreux pays à travers le monde, aussi rapidement que possible", a déclaré Daniel Skovronsky, responsable de la recherche et du développement chez Eli Lilly, lors d'un entretien accordé à Reuters en marge d'une importante conférence industrielle qui s'est ouverte lundi à San Francisco.

Le rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO a lancé sa pilule amaigrissante à prise unique quotidienne aux États-Unis au début du mois, et Lilly espère contrer l'avantage du premier arrivé sur le marché en mettant l'accent sur la commodité de l'orforglipron.

Alors que le semaglutide oral de Novo doit être pris le matin à jeun, 30 minutes avant de manger, de boire ou d'utiliser tout autre médicament oral, la pilule de Lilly n'est pas soumise à ces restrictions.

"La nôtre est une petite molécule - elle est comme n'importe quelle autre pilule. Elle n'est pas affectée par la nourriture ou l'eau, par le moment de la journée où vous la prenez ou par le fait que vous soyez à jeun. Je pense donc que c'est un avantage pour les patients qui veulent ce genre de commodité", a déclaré M. Skovronsky.