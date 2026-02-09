Lilly rachète Orna Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 2,4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N achètera le développeur de thérapies Orna Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 2,4 milliards de dollars en espèces, ont annoncé les deux sociétés lundi.

Ce rachat est le dernier d'une série d'accords que le fabricant américain de médicaments a signés au cours des derniers mois pour se diversifier au-delà de l'obésité.

La biotech développe une nouvelle classe de thérapies qui utilisent une forme d'ARN appelée ARN circulaire, ainsi que de nouvelles nanoparticules lipidiques pour permettre à l'organisme du patient de générer des thérapies cellulaires, qui peuvent traiter la maladie sous-jacente.

Le principal candidat-médicament d'Orna, ORN-252, appartient à la classe des cellules T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T). Il cible les cellules dotées d'un récepteur appelé CD19, un marqueur que l'on trouve sur certaines cellules B.