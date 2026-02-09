 Aller au contenu principal
Lilly rachète Orna Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 2,4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 13:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur Orna dans les paragraphes 3-4)

Eli Lilly LLY.N achètera le développeur de thérapies Orna Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 2,4 milliards de dollars en espèces, ont annoncé les deux sociétés lundi.

Ce rachat est le dernier d'une série d'accords que le fabricant américain de médicaments a signés au cours des derniers mois pour se diversifier au-delà de l'obésité.

La biotech développe une nouvelle classe de thérapies qui utilisent une forme d'ARN appelée ARN circulaire, ainsi que de nouvelles nanoparticules lipidiques pour permettre à l'organisme du patient de générer des thérapies cellulaires, qui peuvent traiter la maladie sous-jacente.

Le principal candidat-médicament d'Orna, ORN-252, appartient à la classe des cellules T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T). Il cible les cellules dotées d'un récepteur appelé CD19, un marqueur que l'on trouve sur certaines cellules B.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

