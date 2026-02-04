Lilly prévoit une forte croissance en 2026, alors que son rival Novo est en perte de vitesse

Le bénéfice et le chiffre d'affaires de Lilly au quatrième trimestre dépassent les attentes

Zepbound, le médicament de Lilly contre l'obésité, augmente les ventes malgré les baisses de prix

La pilule d'orforglipron de Lilly fait l'objet d'un examen par la FDA, la décision est attendue en avril

(Ajoute des détails sur les prix et un commentaire d'analyste dans les paragraphes 12-14) par Mrinalika Roy et Mariam Sunny

Eli Lilly LLY.N a prévu mercredi une forte croissance de ses bénéfices pour 2026, grâce à l'augmentation de la demande de médicaments contre l'obésité, tout en écartant les pressions sur les prix qui ont contribué à miner les perspectives de son rival Novo Nordisk.

Lilly est devenue l'année dernière la première société pharmaceutique à atteindre une valorisation de 1 000 milliards de dollars , grâce à la popularité de son médicament pour la perte de poids, Zepbound, sur un marché de l'obésité en pleine expansion qui offre de nouvelles perspectives de croissance . Les actions du fabricant américain de médicaments ont augmenté de plus de 8 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

Lilly a prévu un bénéfice de 33,50 à 35 dollars par action en 2026, le bas de la fourchette étant supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 33,23 dollars, selon les données de LSEG. Elle a projeté un chiffre d'affaires annuel de 80 à 83 milliards de dollars, bien au-delà des estimations de Wall Street (77,62 milliards de dollars).

En revanche, le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk a mis en garde mardi contre des pressions "sans précédent" sur les prix en 2026, en particulier aux États-Unis, ébranlant les investisseurs avec la prévision d'une forte baisse des ventes cette année.

Pour le quatrième trimestre, Lilly a déclaré un bénéfice de 7,54 dollars par action. Les analystes attendaient 6,67 dollars. Le chiffre d'affaires a atteint 19,3 milliards de dollars, dépassant les attentes de Wall Street qui tablait sur 17,96 milliards de dollars.

Le bon trimestre et les perspectives "nous rappellent que si Lilly et Novo jouent sur les mêmes marchés, les pressions auxquelles ils sont confrontés ne sont pas identiques", a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital.

PRESSIONS SUR LES PRIX

Les investisseurs se concentrent sur la manière dont Lilly va gérer la pression croissante sur les prix après son accord avec l'administration Trump , qui a promis de fortes réductions de prix pour ses traitements de l'obésité pour les programmes gouvernementaux Medicare et Medicaid et pour les payeurs en espèces.

Les ventes du médicament contre le diabète Mounjaro, qui contient le même ingrédient actif que Zepbound, se sont élevées à 7,41 milliards de dollars au quatrième trimestre, alors que les analystes s'attendaient à ce qu'elles atteignent 6,63 milliards de dollars.

Zepbound a enregistré des ventes de 4,3 milliards de dollars pour le trimestre, supérieures aux estimations de 3,41 milliards de dollars.

La société a déclaré que les ventes américaines de Zepbound ont été stimulées par le volume, compensées par certaines baisses de prix, et que les ventes internationales de Mounjaro, le nom de marque pour les médicaments contre le diabète et l'obésité en dehors des États-Unis, ont été stimulées principalement par le volume.

Le Wegovy de Novo et le Zepbound de Lilly, qui se vendaient initialement environ 1 000 dollars par mois dans les pharmacies américaines, sont désormais vendus sur les sites Internet des entreprises à des prix de départ de 199 à 299 dollars, suite à la pression politique exercée pour réduire les coûts.

Carter Gould, analyste chez Cantor, a déclaré que les nouvelles prévisions devraient contribuer à apaiser les craintes quant à la capacité de l'expansion du marché à générer une croissance significative en dépit des pressions exercées sur les prix.

"Le haut de gamme, le bas de gamme, la fourchette de prévisions plus étroite – tout cela – exprime une vision beaucoup plus confiante du marché que ce que la plupart des marchés anticipaient", a-t-il déclaré.

Novo a averti que son accord similaire avec le gouvernement américain réduira ses revenus de 2 à 4 % cette année, tandis que Lilly a déclaré que l'augmentation du nombre de patients devrait aider à amortir ce choc.

L'attention se porte également sur le lancement attendu du médicament oral de Lilly pour la perte de poids, l'orforglipron, considéré comme un important moteur de croissance pour l'avenir. La pilule fait l'objet d'un examen de la part de la FDA américaine et une décision est attendue en avril. Novo a récemment commencé à vendre une version orale de son Wegovy.

Les deux entreprises se sont lancées de manière agressive sur le marché du paiement en espèces. Novo vend des doses plus faibles de sa pilule quotidienne aux États-Unis au prix de 149 dollars par mois, qui passera à 199 dollars à partir d'avril. Lilly a déclaré qu'elle prévoyait de plafonner le prix des doses plus élevées de sa pilule contre l'obésité, si elle est approuvée, à 399 dollars par mois pour les patients réguliers qui paient en espèces.