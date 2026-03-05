Lilly lance une plateforme de connexion avec les employeurs pour élargir l'accès aux médicaments amaigrissants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N a déclaré jeudi qu'il avait mis en place une plateforme pour aider les employeurs à se connecter avec des organisations offrant des avantages à faible coût et des programmes complets de soins de l'obésité, dans le but d'élargir l'accès à son médicament phare pour la perte de poids, Zepbound.

* Grâce à la plateforme Lilly Employer Connect, son dispositif de perte de poids multi-doses Zepbound KwikPen sera disponible dans les pharmacies du réseau à un prix réduit de 449 $ pour toutes les doses

* Ce programme permet aux employés d'avoir accès à des médicaments amaigrissants à moindre coût et donne aux employeurs une plus grande prévisibilité et transparence des coûts

* "En permettant une couverture en dehors des schémas de prestations traditionnels, nous réduisons les obstacles au traitement et donnons aux employeurs un plus grand contrôle sur la façon dont ils soutiennent l'accès des employés aux soins de l'obésité", a déclaré Kevin Hern, vice-président senior de Lilly Employer

* La plateforme permet aux employeurs d'associer l'accès au stylo Zepbound KwikPen de Lilly à une gamme de services qui répondent aux besoins de leur personnel, y compris des soins cliniques en personne ou virtuels et un soutien au changement de comportement

* La plateforme travaille actuellement avec 15 administrateurs de programmes indépendants, dont GoodRx

GDRX.O , Teladoc Health et Mark Cuban Cost Plus Drug Company, ainsi qu'avec des pharmacies dans tout le pays, notamment les pharmacies d'officine HealthDyne et CenterWell

* Lilly et son rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO ont tenté d'élargir l'accès à leurs traitements amaigrissants et d'éliminer les versions composées non approuvées, fabriquées en combinant, en mélangeant ou en modifiant les ingrédients des médicaments