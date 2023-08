Lilly finalise l'acquisition de DICE Therapeutics

A l'expiration de l'offre, 42 265 390 actions ont été valablement apportées représentant environ 88,4 % des actions émises et en circulation.

L'offre publique d'achat de Lilly visant à acquérir toutes les actions ordinaires émises et en circulation de DICE, au prix d'achat de 48 dollars par action en espèces, sans intérêt et déduction faite de toute retenue fiscale applicable, a expiré le 8 août.

(AOF) - Eli Lilly and Company a finalisé l'acquisition de DICE Therapeutics, Inc. Cette acquisition élargit le portefeuille de Lilly dans le domaine de l'immunologie en y incluant les nouveaux candidats thérapeutiques oraux de DICE, y compris les inhibiteurs oraux de l'IL-17 actuellement en développement clinique, pour traiter les maladies chroniques dans le domaine de l'immunologie.

