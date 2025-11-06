 Aller au contenu principal
Lilly fait passer son médicament contre l'obésité en phase finale d'essais après des résultats prometteurs
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 13:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le médicament permet de réduire le poids de 9,5 % à 20,1 %

*

Lilly prévoit de commencer les essais de phase avancée d'ici la fin de l'année

*

L'éloralintide imite l'hormone pancréatique amyline

(Refonte du paragraphe 1, ajout de l'évolution du cours des actions aux paragraphes 2 et 5, et du contexte au paragraphe 13)

Eli Lilly LLY.N a déclaré jeudi qu'il commencerait les essais de phase finale de son médicament expérimental contre l'obésité le mois prochain, après avoir aidé des patients à perdre jusqu'à 20,1 % de leur poids lors d'un essai de phase intermédiaire.

Les actions du fabricant de médicaments ont augmenté de près de 2 % lors de la séance de prémarché.

La première vague de médicaments contre l'obésité, qui domine le marché, s'est principalement concentrée sur l'hormone intestinale GLP-1, mais les fabricants de médicaments cherchent maintenant des médicaments qui ciblent d'autres hormones ou qui aident à préserver la masse musculaire pendant la perte de graisse avec leur prochaine génération de médicaments.

Le médicament expérimental à prendre une fois par semaine, l'éloralintide, appartient à la classe des médicaments qui imitent l'hormone pancréatique amyline, qui ralentit la digestion et coupe la faim.

De grands fabricants de médicaments tels que Roche ROG.S et AbbVie ABBV.N ont signé des accords pour accéder aux médicaments expérimentaux à base d'amyline. Zealand Pharma

ZELA.CO , dont les actions étaient en baisse de 9,5 % à 1216 GMT, teste son médicament expérimental rival , le petrelintide, en collaboration avec son partenaire Roche ROG.S .

Lors d'un essai préliminaire , le médicament de Lilly a permis à certains patients de perdre plus de 11 % de leur poids corporel au bout de 12 semaines.

Dans l'essai de phase intermédiaire, les patients recevant une dose de 1 mg d'éloralintide ont perdu 9,5 % ou 10,2 kg et 20,1 % ou 21,3 kg à la dose la plus élevée de 9 mg. En comparaison, la perte de poids observée chez les patients sous placebo était de 0,2 kg à 48 semaines.

L'étude a porté sur 263 adultes en surpoids présentant au moins une comorbidité liée à l'obésité et ne souffrant pas de diabète de type 2.

Le médicament de Lilly a également montré une amélioration de facteurs tels que le tour de taille, la tension artérielle, les profils lipidiques, le contrôle glycémique et les marqueurs de l'inflammation.

Les effets secondaires les plus fréquents étaient des symptômes gastro-intestinaux légers à modérés et de la fatigue, plus fréquents à des doses élevées. Les patients des groupes qui ont augmenté progressivement les doses du médicament ont connu moins d'effets secondaires.

Les données montrent que l'éloralintide offre un potentiel de forte efficacité avec une meilleure tolérance et pourrait servir d'alternative aux thérapies à base d'incrétines, a déclaré Kenneth Custer, président de Lilly Cardiometabolic Health.

Le médicament est également étudié en tant que traitement autonome et en association avec le médicament GLP-1 à succès de Lilly, le tirzepatide, vendu sous le nom de Zepbound, dans le cadre d'essais de phase intermédiaire.

Eli Lilly et son rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO attendent également un accord potentiel de la Maison Blanche qui réduirait les prix de leurs traitements amaigrissants vedettes en échange d'un accès élargi au marché.

Valeurs associées

ABBVIE
216,800 USD NYSE +0,32%
ELI LILLY & CO
926,260 USD NYSE +2,03%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
ROCHE HLDG DR
263,700 CHF Swiss EBS Stocks -0,53%
ZEALAND PHARMA
427,750 DKK LSE Intl -10,49%
1 commentaire

  • 14:17

    Le meilleur médicament contre l'obésité c'est d'arrêter de trop manger de sucre

