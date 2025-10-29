 Aller au contenu principal
Lilly et Walmart lancent la première option de retrait au détail pour un médicament amaigrissant
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 12:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 2 et 3 et de détails au paragraphe 4)

Eli Lilly LLY.N a annoncé mercredi un partenariat avec Walmart WMT.N pour élargir l'accès à son médicament amaigrissant Zepbound, qui pourra être retiré dans les pharmacies Walmart du pays à partir de la mi-novembre.

Lilly et son rival Novo Nordisk NOVOb.CO ont commencé à proposer des flacons à prix réduits sur leurs sites Internet respectifs afin d'élargir l'accès et de contrer la concurrence des versions composées ou des copies moins chères de leurs médicaments amaigrissants.

Lilly fournit toutes les doses approuvées de Zepbound aux clients qui paient en espèces par l'intermédiaire de son site web LillyDirect, lancé l'année dernière.

Le fabricant de médicaments a déclaré que les pharmacies Walmart proposeront des flacons à dose unique de Zepbound dans toutes les concentrations approuvées, la dose la plus faible étant vendue à partir de 349 dollars par mois pour les personnes qui paient elles-mêmes.

