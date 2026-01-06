 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lilly est en pourparlers pour acheter Ventyx Biosciences pour plus d'un milliard de dollars, selon le WSJ
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 21:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N est en pourparlers avancés pour acheter Ventyx Biosciences VTYX.O pour plus d'un milliard de dollars, a rapporté le Wall Street Journal mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les actions de Ventyx ont augmenté de 5,2 %.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 060,240 USD NYSE +1,81%
VENTYX BIOSCIENS
8,2300 USD NASDAQ +5,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank