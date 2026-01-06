Lilly est en pourparlers pour acheter Ventyx Biosciences pour plus d'un milliard de dollars, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N est en pourparlers avancés pour acheter Ventyx Biosciences VTYX.O pour plus d'un milliard de dollars, a rapporté le Wall Street Journal mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les actions de Ventyx ont augmenté de 5,2 %.