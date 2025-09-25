Lilly envisage de lancer une pilule amaigrissante expérimentale en Inde, selon un cadre supérieur

Eli Lilly LLY.N envisage de commercialiser en Inde son médicament expérimental de perte de poids par voie orale, l'orforglipron, car il voit un potentiel de marché dans le pays le plus peuplé du monde, a déclaré jeudi un cadre supérieur.

"Je pense que des produits comme (orforglipron) sont prometteurs en Inde, s'ils sont approuvés", a déclaré Winselow Tucker, président de Lilly India, lors d'un événement à Mumbai.

M. Tucker n'a toutefois pas indiqué quand Lilly prévoyait de lancer le médicament.

Le fabricant de médicaments a demandé l'approbation pour la pilule expérimentale après que les dernières données cliniques aient montré qu'elle réduisait la glycémie moyenne et le poids dans un essai comparatif d'adultes atteints de diabète de type 2 plus efficacement que la pilule GLP-1 plus ancienne Rybelsus de son rival Novo Nordisk NOVOb.CO .

L'orforglipron de Lilly est conçu pour imiter l'hormone GLP-1 qui supprime l'appétit et qui est ciblée par l'injection à succès de la société, le tirzepatide, vendu sous les noms de marque Mounjaro et Zepbound.

par Rishika Sadam

