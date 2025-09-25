 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 822,00
+0,04%
Indices
Chiffres-clés

Lilly envisage de lancer une pilule amaigrissante expérimentale en Inde, selon un cadre supérieur
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 07:26

Eli Lilly LLY.N envisage de commercialiser en Inde son médicament expérimental de perte de poids par voie orale, l'orforglipron, car il voit un potentiel de marché dans le pays le plus peuplé du monde, a déclaré jeudi un cadre supérieur.

"Je pense que des produits comme (orforglipron) sont prometteurs en Inde, s'ils sont approuvés", a déclaré Winselow Tucker, président de Lilly India, lors d'un événement à Mumbai.

M. Tucker n'a toutefois pas indiqué quand Lilly prévoyait de lancer le médicament.

Le fabricant de médicaments a demandé l'approbation pour la pilule expérimentale après que les dernières données cliniques aient montré qu'elle réduisait la glycémie moyenne et le poids dans un essai comparatif d'adultes atteints de diabète de type 2 plus efficacement que la pilule GLP-1 plus ancienne Rybelsus de son rival Novo Nordisk NOVOb.CO .

L'orforglipron de Lilly est conçu pour imiter l'hormone GLP-1 qui supprime l'appétit et qui est ciblée par l'injection à succès de la société, le tirzepatide, vendu sous les noms de marque Mounjaro et Zepbound.

par Rishika Sadam

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
741,490 USD NYSE -0,77%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Marocaine Yasmina Tellal, consulte des coupures de presse, dans le sud-ouest de la France, le 15 août 2025 ( AFP / Valentine CHAPUIS )
    Dans les métiers précaires, un #MeToo plus difficile, avec moins d'écho
    information fournie par AFP 25.09.2025 08:16 

    "On avait besoin de travailler, on se taisait." Elles sont caissières, ouvrières agricoles, femmes de ménage, secrétaires... et, comme beaucoup de femmes sur leur lieu de travail, ont vécu des violences sexuelles. Mais leur #MeToo à elles peine à être entendu. ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 25.09.2025 08:08 

    * STELLANTIS STLAM.MI - Les ventes en Europe du constructeur ont augmenté en août pour la première fois depuis plus d'un an, montrent des données publiées jeudi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), alors que le marché dans son ensemble ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Prudence en vue en Europe avant des discours de banquiers centraux
    information fournie par Reuters 25.09.2025 07:53 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente jeudi avant une nouvelle avalanche d'interventions de banquiers centraux et la publication d'indicateurs macroéconomiques clés aux Etats-Unis et en Europe. D'après les ... Lire la suite

  • Un homme marche à Wall Street devant la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street s'éloigne de ses records, Powell juge les valorisations élevées
    information fournie par Reuters 25.09.2025 07:38 

    par Chuck Mikolajczak La Bourse de New York a fini mercredi en baisse pour une deuxième séance consécutive, les investisseurs ayant été incités à prendre leurs bénéfices avec des indices proches de leurs records au lendemain des déclarations de Jerome Powell, président ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank