Lilly dépasse ses estimations de bénéfices et émet des prévisions optimistes en raison de l'augmentation de la demande de médicaments amaigrissants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N a prévu un bénéfice et un chiffre d'affaires pour 2026 supérieurs aux estimations de Wall Street mercredi et a battu les estimations pour le bénéfice trimestriel, le fabricant de médicaments le plus coté au monde ayant constaté une forte demande pour ses médicaments contre l'obésité.

Les actions de la société ont augmenté deplus de 7 % dans les échanges avant bourse.

Lilly est devenue l'année dernière la première société pharmaceutique à atteindre une valorisation de 1 000 milliards de dollars , grâce à la popularité de son médicament pour la perte de poids, Zepbound, sur un marché de l'obésité en pleine expansion, qui trouve de nouvelles voies pour soutenir sa croissance.

Les perspectives optimistes de Lilly contrastent fortement avec celles de son rival Novo Nordisk, qui a mis en garde contre des pressions "sans précédent" sur les prix en 2026, après avoir ébranlé les investisseurs en prévoyant une forte baisse des ventes cette année.

Pour le quatrième trimestre, le fabricant de médicaments a déclaré un bénéfice de 7,54 dollars par action. Les analystes attendaient 6,67 dollars, selon les données compilées par LSEG. Le chiffre d'affaires a augmenté pour atteindre 19,3 milliards de dollars, dépassant les attentes de Wall Street qui tablait sur 17,96 milliards de dollars.

Lilly prévoit de gagner entre 33,50 et 35 dollars par action sur une base ajustée cette année, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 33,23 dollars par action. Le chiffre d'affaires devrait se situer entre 80 et 83 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 77,62 milliards de dollars.

PRESSIONS SUR LES PRIX

Les investisseurs se concentrent carrément sur la façon dont Lilly naviguera dans la pression croissante sur les prix après son accord avec l'administration Trump, qui a élargi l'accès à ses traitements contre l'obésité en échange de fortes réductions de prix.

Les ventes du médicament contre le diabète Mounjaro se sont élevées à 7,41 milliards de dollars au quatrième trimestre, alors que les analystes s'attendaient à 6,63 milliards de dollars.

Le Zepbound a enregistré des ventes de 4,3 milliards de dollars pour le trimestre, supérieures aux estimations de 3,41 milliards de dollars.

Lilly a déclaré que les prix plus bas ont tempéré les ventes malgré une forte demande pour les médicaments.

Novo Nordisk a prévenu que son propre accord avec le gouvernement américain réduirait ses revenus de 2 à 4 % cette année, tandis que Lilly a déclaré que l'augmentation du nombre de patients devrait permettre d'amortir l'impact de la baisse des prix.

L'attention se porte également sur le lancement attendu de la pilule amaigrissante orale de Lilly, l'orforglipron.

Dans le même temps, les deux entreprises agissent de manière agressive sur le marché du paiement en espèces. Novo vend des doses plus faibles de sa pilule quotidienne aux États-Unis au prix de 149 dollars par mois, qui passera à 199 dollars à partir d'avril. Lilly, pour sa part, prévoit de plafonner le prix des doses plus élevées de sa pilule contre l'obésité, si elle est approuvée, à 399 dollars par mois pour les patients récidivistes qui paient comptant.

Lilly reste "l'entreprise à rattraper" dans le domaine des médicaments amaigrissants, a déclaré Karen Andersen, analyste chez Morningstar, à Reuters avant la publication des résultats.