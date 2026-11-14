Lilly affirme que ses médicaments contre l'obésité ont aidé les patients à perdre du poids lors d'essais cliniques

Eli Lilly & Co LLY.N a publié samedi de nouvelles données issues de plusieurs essais cliniques portant sur ses médicaments contre l’obésité, à l’occasion du congrès médical “ObesityWeek 2026”, mais n’a pas encore rendu publics les résultats complets.

Dans l'essai de phase II sur EloraTZP, une association expérimentale d'éloralintide et de tirzépatide:

Les adultes en surpoids ou obèses atteints de diabète de type 2 ayant reçu l’EloraTZP ont perdu en moyenne jusqu’à 23,3% de leur poids à 48 semaines, a indiqué Lilly. Selon la société, jusqu’à 60% des participants sous ce traitement ne répondaient plus aux critères d’obésité en termes d’IMC à 48 semaines.

EloraTZP a également permis de réduire le taux d’HbA1c de 2,9% en moyenne, jusqu’à 77% des participants ayant atteint une glycémie normale.

Dans les essais de phase III “SURMOUNT-ADOLESCENTS” menés par Lilly, qui ont évalué Zepbound, le médicament phare du laboratoire contre l’obésité, chez des enfants âgés de 12 à 18 ans: