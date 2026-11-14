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Lilly affirme que ses médicaments contre l'obésité ont aidé les patients à perdre du poids lors d'essais cliniques
information fournie par Reuters 14/11/2026 à 18:01

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Eli Lilly & Co LLY.N a publié samedi de nouvelles données issues de plusieurs essais cliniques portant sur ses médicaments contre l’obésité, à l’occasion du congrès médical “ObesityWeek 2026”, mais n’a pas encore rendu publics les résultats complets.

Dans l'essai de phase II sur EloraTZP, une association expérimentale d'éloralintide et de tirzépatide:

  • Les adultes en surpoids ou obèses atteints de diabète de type 2 ayant reçu l’EloraTZP ont perdu en moyenne jusqu’à 23,3% de leur poids à 48 semaines, a indiqué Lilly. Selon la société, jusqu’à 60% des participants sous ce traitement ne répondaient plus aux critères d’obésité en termes d’IMC à 48 semaines.

  • EloraTZP a également permis de réduire le taux d’HbA1c de 2,9% en moyenne, jusqu’à 77% des participants ayant atteint une glycémie normale.

Dans les essais de phase III “SURMOUNT-ADOLESCENTS” menés par Lilly, qui ont évalué Zepbound, le médicament phare du laboratoire contre l’obésité, chez des enfants âgés de 12 à 18 ans:

  • Zepbound a réduit l’IMC de 21,4% en moyenne à 72 semaines chez les adolescents obèses, plus de la moitié d’entre eux ne répondant plus aux critères d’obésité en termes d’IMC à 72 semaines.

  • Les participants ont également fait état d’améliorations de leur qualité de vie liée au poids, notamment en termes de confort physique et d’estime de soi, a indiqué Lilly.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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