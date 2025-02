Lilly a besoin d'un plan pour stimuler les ventes de médicaments amaigrissants, selon les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Patrick Wingrove

Les investisseurs et les analystes d'Eli Lilly LLY.N ont dit qu'ils voulaient entendre des détails de la part de la société sur la façon exacte dont elle prévoit d'augmenter les ventes américaines de Zepbound, un médicament populaire pour la perte de poids, après avoir prévu le mois dernier des revenus inférieurs aux prévisions pour le quatrième trimestre pour ce médicament.

Lilly, qui publie ses résultats du quatrième trimestre jeudi, a déclaré en janvier que les grossistes n'avaient pas reconstitué leurs stocks de Zepbound comme prévu, ce qui a fait chuter les actions de 8 %. C'était la deuxième fois en un an que ses ventes étaient inférieures aux prévisions en raison de problèmes attribués à la chaîne d'approvisionnement.

Zepbound, la version amaigrissante du médicament contre le diabète Mounjaro, a été approuvé fin 2023 et a connu une ascension fulgurante depuis, des millions de clients le recherchant ou recherchant Wegovy, le médicament amaigrissant populaire de son rival Novo Nordisk NOVOb.CO .

La demande a été si forte que le Zepbound a été en pénurie pendant une grande partie de l'année dernière, selon l'autorité américaine de réglementation des médicaments. Le médicament, qui s'est avéré efficace pour réduire le poids jusqu'à 20 %, se vend 650 $ par mois sur son site Web pour les patients dont l'assurance ne couvre pas le médicament.

Un investisseur et trois analystes ont déclaré à Reuters qu'ils s'attendaient à ce que Lilly donne des détails sur la manière dont elle prévoit de promouvoir Zepbound cette année, dans le but de prendre des parts de marché à Wegovy, un médicament plus ancien et mieux établi. ) "Wegovy reste le nom le plus connu, mais Zepbound a pris (des parts de marché au cours des six derniers mois avec des dépenses de marché limitées. Que se passera-t-il s'ils augmentent cette part de marché?" a déclaré Christian Greiner, gestionnaire de portefeuille d'actions chez F/m Investments, qui détient des actions de Lilly.

La part de marché de Zepbound s'élève à un peu plus de 50 %, selon les données d'IQVIA partagées par un analyste, Lilly ayant commencé à faire de la publicité pour le médicament en novembre.

Lilly pourrait tirer parti de ses données de décembre montrant que les patients prenant Zepbound ont perdu 47 % de poids en plus que ceux recevant Wegovy, y compris dans les publicités télévisées, afin d'inciter les médecins de première ligne non spécialisés à prescrire le médicament, ont déclaré l'investisseur et les analystes.

Le fabricant de médicaments pourrait également expliquer comment il prévoit de promouvoir Zepbound auprès des Américains plus âgés couverts par Medicare, maintenant que le programme de santé du gouvernement américain pour les personnes âgées de 65 ans et plus ou handicapées a déclaré qu'il couvrirait le médicament en tant que traitement de l'apnée du sommeil, ont-ils dit. Zepbound devrait être approuvé comme traitement de l'insuffisance cardiaque dans le courant de l'année , ce qui élargira la couverture de Medicare.

Lucas Montarce, directeur financier de Lilly, a déclaré à Reuters le mois dernier que le fabricant de médicaments essayait d'équilibrer ses activités de génération de la demande avec sa capacité à fournir plus de patients. L'année dernière, la société a investi des milliards de dollars dans sa capacité de production afin d'augmenter les stocks de Zepbound et de Mounjaro.

Le mois dernier, Lilly a déclaré s'attendre à des ventes de Zepbound d'un montant de 1,9 milliard de dollars pour le trimestre en cours. Les analystes s'attendent maintenant en moyenne à ce que le médicament rapporte environ 2 milliards de dollars au quatrième trimestre et à ce qu'il génère des ventes de plus de 11 milliards de dollars en 2025, selon les données compilées par LSEG.

Chris Shibutani, analyste chez Goldman Sachs, a déclaré que Lilly pourrait également parler de ses plans de fabrication et de vente pour son médicament oral expérimental contre l'obésité, l'orforglipron, avant les résultats des essais de phase finale attendus plus tard dans l'année.

Selon lui, Lilly pourrait potentiellement augmenter plus facilement la production de ce médicament, développé sous forme de pilule, et le lancer à l'échelle internationale beaucoup plus rapidement que pour le Zepbound, un médicament injectable.

"Ce qui est très important, c'est la possibilité de capitaliser sur le fait d'être potentiellement le premier dans le domaine des médicaments oraux", a-t-il déclaré.