Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lille, Saint-Etienne, Lyon et Grenoble passent en alerte maximale au coronavirus Reuters • 08/10/2020 à 18:17









PARIS, 8 octobre (Reuters) - Les villes de Lille, Saint-Etienne, Lyon et Grenoble vont basculer à leur tour en zone d'alerte maximale au coronavirus avec fermeture des bars et mise en place d'un protocole sanitaire strict pour les restaurants, a annoncé jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran. "Pour ces quatre métroples, Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Etienne, un passage en zone d'alerte maximale a été décidée par le président de la République", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. "Il sera effectif à compter de samedi matin." Les villes de Toulouse et de Montpellier sont placées sous surveillance et pourraient basculer à leur tour d'ici lundi en zone d'alerte maximale. Dijon et Clermont-Ferrand passent pour leur part en zone d'alerte renforcée. (Nicolas Delame et Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.