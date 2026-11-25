Ligue des champions : premier accroc pour le PSG, exploit de Lille face au Bayern

La joie des Lillois, tombeurs du Bayern Munich en Ligue des champions, le 25 novembre 2026 au stade Pierre-Mauroy ( AFP / Francois LO PRESTI )

Jusqu'ici impérial, le PSG a connu son premier accroc de la saison en Ligue des champions, accroché à domicile par la Roma mercredi lors de la 5e journée, tandis que Lille a réalisé un exploit en s'offrant le Bayern Munich.

Double tenant du titre, auteur de 20 buts en quatre matches, Paris a connu ses premières difficultés sur la scène européenne cette saison, concédant le nul face à l'AS Rome au Parc des Princes (2-2).

Cueillis à froid sous la pluie parisienne par un but de Mario Hermoso (5e) au milieu d'une défense bien passive, les Parisiens ont égalisé grâce à Illya Zabarnyi, de la tête sur un corner de Senny Mayulu (32e).

Privés de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, deux des grands hommes de leurs soirées de gloire européenne mais gravement blessés à un genou, les Parisiens ont repris l'avantage avec Ousmane Dembélé, tout juste rentré en jeu et de retour de blessure, sur penalty (62e).

Mais les Romains ont eux aussi bénéficié d'un penalty pour une main de Vitinha (78e), arrachant un nul mérité, les Parisiens n'ayant pas affiché leur talent offensif habituel.

La déception des joueurs du PSG, tenus en échec par l'AS Roma en Ligue des champions, le 25 novembre 2026 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )

Le PSG reste malgré tout bien placé, deuxième avec 13 points, à deux longueurs derrière le Real Madrid avant un déplacement à Aston Villa le 8 décembre.

Un point derrière Paris, le Barça s'est replacé dans le peloton de tête, en passant sans forcer l'obstacle de Sabah, en s'imposant 4-1 à Bakou (Azerbaïdjan), malgré les absences de Lamine Yamal ou Rodri, blessés, avec un doublé de l'Anglais Anthony Gordon.

Liverpool (5e, 12 points), vainqueur à Bruges (3-0) est également au rendez-vous dans le Top 8.

Lille fait chuter le Bayern

Mais l'exploit de la soirée est venu de Lille: face à un Bayern Munich certes diminué, le Losc est parvenu à faire tomber la dernière équipe du top 5 européen encore invaincue cette saison (2-1).

Privés d'Olise, Kane ou encore Gnabry, les Bavarois ont ouvert le score par... un défenseur, le Français Dayot Upamecano (15e), isolé sur un corner.

Longtemps frileux, les hommes de Davide Ancelotti sont revenus avec d'autres intentions en deuxième période, qui ont été récompensées par deux buts: le premier par Ayase Ueda (62e), le deuxième grâce à une grosse erreur d'Aleksandar Pavlovic après un poteau d'Ethan Mbappé (c.s.c, 65e), offrant la victoire aux Dogues.

Avec 4 points, le Losc est toujours hors des clous pour la qualification, mais peut toujours y croire à trois journées de la fin de la phase de ligue. Le Bayern lui, rate une occasion de s'installer dans le Top 8, et pointe à la 15e place.

Pour sa première en Ligue des champions à la tête de Manchester United, Mauricio Pochettino a lui bien cru décrocher un premier succès à Lisbonne face au Sporting Portugal, après avoir été balayé à Liverpool ce week-end.

Mais alors que Bruno Fernandes avait égalisé puis redonné l'avantage aux Red Devils, sur penalty puis avec l'aide d'un rebond heureux, une erreur du gardien belge Senne Lammens a offert à Luis Suarez le ballon de l'égalisation en fin de match (2-2, 80e).

Quart de finaliste la saison passée, le Sporting de Paulo Fonseca, qui a quitté Lyon pour rejoindre son club de coeur, est aux portes du Top 8 (9e, 10 points), même si Manchester United est toujours en course pour la qualification (19e, 7 points).