Ligue 1: Textor et Aulas affichent leur unité autour de l'OL

L'homme d'affaires américain John Textor, propriétaire et président de l'OL, et Jean-Michel Aulas, ancien président emblématique du club rhodanien dont il est désormais actionnaire minoritaire, ont affiché leur unité après des mois de contentieux à l'occasion de la large victoire des Lyonnais dimanche face à Toulouse (3-0) .

Le président de l'Olympique Lyonnais (OL), Jean-Michel Aulas, et l'homme d'affaires américain John Textor, donnent une conférence de presse pour annoncer la vente du club le 21 juin 2022 à Decines-Charpieu. ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Les deux hommes ont multiplié les échanges avant, pendant et après la rencontre comptant pour la 15e journée de Ligue 1, le tout à la veille de l'assemblée générale des actionnaires d'OL Groupe programmée lundi à 11h00.

C'est la première fois que JMA revenait au Groupama Stadium depuis le 27 mai dernier (victoire sur Reims 3-0), match au terme duquel un hommage lui avait été rendu.

Trois semaines plus tôt, le 5 mai, Textor l'avait révoqué de son poste de président exécutif qu'il était supposé occuper durant trois ans dans le cadre de la cession d'OL Groupe en décembre 2022.

Les relations entre les deux hommes ont ensuite viré à l'aigre. En août, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné le gel de 14,5 millions d'euros sur les comptes du club à la demande d'Aulas et le nantissement des titres détenus par Textor.

L'ancien président de l'OL a également porté plainte pour diffamation contre l'Américain qui avait critiqué sa gestion du club et dénoncé une évaluation erronée de la situation financière réelle du club qui, selon lui, aurait conduit aux mesures financières imposées cet été par la DNCG, le contrôleur de gestion du foot français.

Dimanche, avant la rencontre, les deux hommes ont échangé quelques mots au bord de la pelouse avant de s'installer à quelques mètres l'un de l'autre dans la "box présidentielle" après avoir déambulé ensemble, et détendus, dans les couloirs.

A la fin du match, Textor est venu serrer la main à Aulas, tout sourire, qui l'a félicité pour ce deuxième succès de la saison.

"Ça nous a fait plaisir de voir que tout le monde était là pour nous soutenir", a déclaré sur Prime Vidéo Alexandre Lacazette, le capitaine et triple buteur de la soirée, qui a confié "avoir vu les deux hommes entrer dans le vestiaire".

Textor, via sa holding Eagle football, détient 87% des parts et Aulas via sa holding familiale, Holnest possède 8,23%.