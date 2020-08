Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1-Report du match d'ouverture OM-ASSE après des cas de coronavirus à Marseille Reuters • 18/08/2020 à 12:37









PARIS, 18 août (Reuters) - La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé mardi le report du match d'ouverture de la nouvelle saison de Ligue 1 opposant l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Etienne, en raison d'au moins quatre cas confirmés de contamination par le nouveau coronavirus au sein de l'effectif du club phocéen. Ce match, initalement prévu vendredi à 19h00 (17h00 GMT) en ouverture de la première journée du championnat français, pourrait se jouer mi-septembre en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. "Au regard des résultats médicaux transmis par l'Olympique de Marseille ce mardi 18 août (...) la LFP décide donc de reporter le match Olympique de Marseille / AS Saint-Etienne au mercredi 16 ou jeudi 17 septembre 2020 sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires" à l'OM, est-il précisé dans un communiqué. "La date et l'horaire définitifs seront déterminés en accord avec le diffuseur." Le match OM-ASSE était le seul prévu vendredi. Les autres rencontres de la première journée de Ligue 1 sont programmées samedi et dimanche. (Myriam Rivet, avec Sudip Kar-Gupta et Benoit Van Overstraeten ; édité par Jean-Philippe Lefief)

