Ligue 1: le PSG coule Montpellier, malgré l'incident Mbappé

Pablo Sarabia vient d'ouvrir le score pour Paris contre Montpellier lors du festival offensif des parisiens au Parc des Princes, le 1er février 2020 ( AFP / FRANCK FIFE )

Le Paris SG a fait parler la poudre avec un Pablo Sarabia de gala, samedi contre Montpellier (5-0) rapidement réduit à dix, mais la fête au Parc a été gâchée par la colère de Kylian Mbappé, fâché d'être remplacé.

Les déplacements à Paris sont déjà difficiles pour n'importe quelle équipe. Ils peuvent parfois même se transformer en calvaire, comme l'équipe de Michel Der Zakarian en a fait l'amère expérience pour cette 22e journée de Ligue 1.

"Ils nous ont mangé dans tous les domaines. On se tue le match tout seul, c'est tout", a soufflé l'entraîneur montpelliérain.

Venus sans Geronimo Rulli, leur gardien suspendu, les Héraultais avaient remis leur sort entre les mains de Dimitry Bertaud. Las, l'international Espoirs a été exclu (17e) pour une faute de main en dehors de sa surface. Son remplaçant Matis Carvalho, novice en championnat, n'a pas vécu une meilleure soirée...

Du côté de Paris, la large victoire ne s'est pas accompagnée de grands sourires pour autant. Buteur en seconde période, Mbappé s'est montré très agacé envers son entraîneur au moment de son remplacement (69e).

"Ce ne sont pas de bonnes images", a réagi Thomas Tuchel, "pas en colère" mais "triste" devant cette forme d'égoïsme. "On ne joue pas au tennis, on joue au foot, on doit avoir du respect pour tout le monde", a taclé le technicien allemand, qui a eu une vive explication avec Mbappé au moment de sa sortie.

Au-delà de cet incident, Tuchel peut se satisfaire d'une nouvelle victoire acquise malgré une cascade d'absences en défense (Juan Bernat, Marquinhos, Thiago Silva et Colin Dagba). Tanguy Kouassi et Presnel Kimpembe ont assuré dans l'axe, comme Thomas Meunier et Layvin Kurzawa sur les côtés.

- Cavani et Icardi remplaçants -

C'est en attaque néanmoins que les choix de Tuchel étaient les plus attendus. Allait-il maintenir sa confiance à Mauro Icardi, incapable de marquer lors des cinq derniers matches? Ou allait-il relancer Edinson Cavani, bridé dans ses envies de départ?

Les attaquants parisiens Edinson Cavani et Mauro Icardi ont fait leur entrée en cours de match contre Montpellier au Parc des Princes, le 1er février 2020 ( AFP / FRANCK FIFE )

Ni l'un, ni l'autre! Les deux attaquants ont pris place sur le banc des remplaçants, d'où ils ont pu apprécier le show Neymar, entre gestes techniques soyeux et facéties capillaires (cheveux teintés en rose).

Si le Brésilien, laissé au repos cette semaine en Coupe de France, a assuré le spectacle, c'est surtout Pablo Sarabia qui a crevé l'écran en début de rencontre.

Placé dans l'axe de l'attaque, l'ailier espagnol a fait trembler les filets d'entrée sur un service de Kylian Mbappé, mais ce dernier était hors-jeu (4e). Qu'importe, le gaucher a récidivé juste après d'une splendide frappe enroulée, du pied droit et de l'extérieur de la surface (8e).

Déjà buteur à Pau mercredi en Coupe de France, l'international de 27 ans empile les buts depuis son arrivée à Paris l'été dernier en provenance du Séville FC. Son compteur en affiche dix, toutes compétitions confondues.

Formé au Real Madrid, le milieu offensif de petit gabarit (1,78 m) s'est fait aussi une spécialité des passes décisives. Il l'a démontré encore samedi sur le but du 2-0, envoyant Angel Di Maria réaliser sa "spéciale", un petit piqué au-dessus du gardien adverse (41e).

Quatrièmes au coup d'envoi, les Pailladins ont bu la tasse avant la pause sur un improbable but contre son camp de Daniel Congré (45e). En seconde période, il n'y a pas eu de miracle pour les visiteurs, abattus par des nouveaux buts de Mbappé (57e) et Kurzawa (65e).

En fin de rencontre, Tuchel a fait entrer Icardi et surtout Cavani, le meilleur buteur du PSG, resté à Paris cet hiver malgré son désir de rejoindre l'Atlético Madrid.

Le chouchou du Parc, ovationné à son entrée en jeu, s'est vu priver d'un 199e but sous le maillot du PSG pour un hors-jeu. Qu'importe, l'attaquant uruguayen a pu constater que sa cote de popularité n'avait pas bougé d'un iota à Paris. Un lot de consolation dont il devra se contenter, en attendant des jours meilleurs.

jta/bvo