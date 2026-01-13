 Aller au contenu principal
Liftoff, soutenue par Blackstone, demande à être introduite en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 23:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoutez des détails et des informations de fond tout au long de l'article)

Liftoff, un fournisseur de marketing d'applications mobiles soutenu par Blackstone BX.N , a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis mardi.

Les sociétés de capital-investissement devraient intensifier leur activité en 2026, car les sorties restent lentes et les périodes de détention s'allongent, ce qui crée une pression pour restituer plus de liquidités à leurs investisseurs.

Reuters a rapporté l'année dernière que Blackstone envisageait une vente de Liftoff qui pourrait valoriser l'entreprise à 4 milliards de dollars ou plus, y compris une introduction en bourse ou une vente privée.

Goldman Sachs, Morgan Stanley et Jefferies sont les principaux souscripteurs de l'offre.

Liftoff sera cotée au Nasdaq sous le symbole "LFTO".

