Liftoff Mobile, soutenu par Blackstone, reporte sa cotation aux États-Unis, selon Bloomberg News

La société Liftoff Mobile, soutenue par Blackstone, a reporté son projet d'introduction en bourse aux États-Unis, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le dossier.

Le report des projets d'introduction en bourse intervient dans le contexte d'une chute des actions liées aux logiciels et aux technologies de l'information, les investisseurs craignant d'être perturbés par les dernières offres d'IA générative proposées par des sociétés telles qu'Anthropic et son Claude Cowork.

Plus de 800 milliards de dollars ont été effacés de la capitalisation boursière de l'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS depuis le 28 janvier, les investisseurs se demandant si l'IA est passée d'un effet de levier pour bon nombre de ces entreprises à un perturbateur potentiel.

Liftoffvisait une valorisation de 5,17 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, avec l'objectif de lever jusqu'à 762 millions de dollars.

Pour Blackstone, ce retard marque un contretemps dans ce que la société a appelé "l'un des plus grands pipelines d'introduction en bourse" de son histoire. Les détails peuvent changer et l'offre pourrait être reprogrammée à une date ultérieure, ajoute le rapport de Bloomberg. Depuis des décennies, la Silicon Valley poursuit un modèle d'affaires de logiciel-service à l'échelle commerciale, faisant du logiciel une allocation majeure dans les portefeuilles de plusieurs investisseurs d'actifs alternatifs, dont les portefeuilles de crédit privé comprennent également des prêts au secteur.

Plus tôt dans la journée de jeudi, KKR KKR.N , Blue Owl OWL.N et Ares Management ARES.N ont indiqué que les actifs logiciels représentaient 6 à 8 % de leurs portefeuilles, tandis que leurs dirigeants ont exprimé leur confiance dans la qualité des actifs malgré l'effondrement du marché .

Néanmoins, alors que les marchés des introductions en bourse se remettent encore d'une accalmie de plusieurs années , la pause de Liftoff pourrait susciter un examen de conscience dans plusieurs conseils d'administration qui auraient pu envisager une introduction en bourse cette année.

Liftoff fournit aux développeurs d'applications mobiles des outils pour acquérir des utilisateurs et développer leurs activités. La plateforme compte environ 1,4 milliard d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde.

En 2021, Blackstone BX.N a regroupé les sociétés de son portefeuille Liftoff et Vungle pour former ‍Liftoff Mobile, qui a connu une croissance rapide sous la direction de Jeremy Bondy.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Blackstone et Liftoff n'ont pas répondu immédiatement à nos demandes de commentaires.