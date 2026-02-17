Liftoff Mobile, soutenu par Blackstone, renonce à son projet de cotation en bourse aux États-Unis dans un contexte d'effondrement du marché des logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et un arrière-plan tout au long) par Utkarsh Shetti

La société BX.N Liftoff Mobile, soutenue par Blackstone, a demandé le retrait de son projet d'introduction en bourse aux États-Unis, a-t-elle annoncé mardi, alors que la récente déroute des valeurs logicielles incite les investisseurs à se montrer prudents à l'égard des nouvelles introductions en bourse.

Le fournisseur d'applications mobiles de marketing avait reporté son projet d'introduction en bourse au début du mois, par lequel il cherchait à lever jusqu'à 762 millions de dollars pour une valorisation de 5,17 milliards de dollars.

La chute brutale des actions des fournisseurs de logiciels auprès des courtiers de Wall Street au cours des dernières semaines a menacé de peser sur un marché des introductions en bourse vigoureux, conduisant les émetteurs à réduire les valorisations et à reporter les cotations prévues .

L'effondrement a mis en évidence les craintes que les outils d'intelligence artificielle, qui progressent rapidement, ne déclenchent une concurrence féroce et ne pèsent sur les marges des entreprises vulnérables à l'automatisation.

Des sources industrielles ont déclaré que la baisse a également commencé à bloquer les transactions et les introductions en bourse dans le secteur des logiciels, car les acheteurs potentiels font preuve de prudence, tandis que la volatilité rend les évaluations peu fiables.

Clear Street, un courtier de Wall Street qui cherchait initialement à obtenir une évaluation pouvant atteindre 11,8 milliards de dollars, a réduit de 65 % son objectif de collecte de fonds et a repoussé son introduction en bourse la semaine dernière.

L'abandon des projets d'introduction en bourse de Liftoff pourrait constituer un petit contretemps pour Blackstone, au moment même où le premier gestionnaire d'actifs alternatifs au monde se prépare à "l'une des plus grandes séries d'introductions en bourse" de son histoire.

Toutefois, certains analystes estiment que la mise en veilleuse du projet d'introduction en bourse pourrait s'avérer plus judicieuse dans un marché volatil.

"Pour les sociétés de capital-investissement comme Blackstone, le retrait d'une introduction en bourse dans des conditions défavorables est souvent préférable à l'acceptation d'une évaluation décevante", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche à l'IPOX.

Blackstone a combiné les sociétés de son portefeuille Liftoff et Vungle pour former ‍Liftoff Mobile en 2021. Elle fournit aux développeurs d'applications mobiles des outils pour acquérir des utilisateurs et développer leurs activités, et compte environ 1,4 milliard d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde.