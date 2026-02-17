Liftoff Mobile, soutenu par Blackstone, abandonne ses projets de cotation aux États-Unis

La société Liftoff Mobile, soutenue par Blackstone ( BX.N ), a demandé le retrait de son projet d'introduction en bourse aux Etats-Unis, a-t-elle déclaré mardi, après que la déroute des valeurs logicielles a sapé l'enthousiasme des investisseurs pour les nouvelles cotations.

La société avait reporté son projet d'introduction en bourse au début du mois, dans le cadre duquel elle visait une valorisation de 5,17 milliards de dollars et cherchait à lever jusqu'à 762 millions de dollars.

La récente chute des actions, des fournisseurs de logiciels aux sociétés financières, a menacé de peser sur un marché des introductions en bourse vigoureux, conduisant les émetteurs à revoir leurs évaluations à la baisse et à reporter leurs projets d'introduction .

Le courtier de Wall Street Clear Street, qui cherchait initialement à obtenir une valorisation de 11,8 milliards de dollars, a réduit de 65 % son objectif de collecte de fonds et a repoussé son introduction en bourse la semaine dernière.

Blackstone a regroupé les entreprises de son portefeuille Liftoff et Vungle pour former ‍Liftoff Mobile en 2021, qui a connu une croissance rapide sous la direction de Jeremy Bondy.

Liftoff fournit aux développeurs d'applications mobiles des outils pour acquérir des utilisateurs et développer leurs activités. La plateforme compte environ 1,4 milliard d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde.