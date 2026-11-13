Liftoff Mobile bondit après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires solides pour le quatrième trimestre

** L'action de Liftoff Mobile LFTO.O , soutenue par Blackstone, progresse de 21,3 % à 22,7 dollars avant l'ouverture du marché
** Le titre devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis trois mois si les gains enregistrés avant l'ouverture se confirment
** La société de technologie publicitaire basée à Redwood City, en Californie, prévoit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre compris entre 244 et 249 millions de dollars, soit un montant supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 240 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG
** Elle annonce un chiffre d'affaires de 237,5 millions de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 222 millions de dollars
** Le bénéfice par action (BPA) de LFTO au troisième trimestre s'est établi à 47 cents, dépassant largement les estimations de 17 cents
** La société de courtage Piper Sandler relève son objectif de cours de 19 à 24 dollars
** Sur 19 sociétés de courtage, 15 attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou mieux, et 4 « conserver », avec un objectif de cours médian de 27 dollars – données LSEG
** À sa dernière clôture, l'action LFTO avait perdu environ 19 % depuis son introduction en bourse en juin(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer