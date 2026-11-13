Liftoff Mobile bondit après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires solides pour le quatrième trimestre

** L'action de Liftoff Mobile LFTO.O , soutenue par Blackstone, progresse de 21,3 % à 22,7 dollars avant l'ouverture du marché

** Le titre devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis trois mois si les gains enregistrés avant l'ouverture se confirment

** La société de technologie publicitaire basée à Redwood City, en Californie, prévoit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre compris entre 244 et 249 millions de dollars, soit un montant supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 240 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Elle annonce un chiffre d'affaires de 237,5 millions de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 222 millions de dollars

** Le bénéfice par action (BPA) de LFTO au troisième trimestre s'est établi à 47 cents, dépassant largement les estimations de 17 cents

** La société de courtage Piper Sandler relève son objectif de cours de 19 à 24 dollars

** Sur 19 sociétés de courtage, 15 attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou mieux, et 4 « conserver », avec un objectif de cours médian de 27 dollars – données LSEG

** À sa dernière clôture, l'action LFTO avait perdu environ 19 % depuis son introduction en bourse en juin