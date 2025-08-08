Lifeway Foods Inc devrait afficher un bénéfice de 18 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Lifeway Foods Inc LWAY.OQ LWAY.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 12 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Morton Grove dans l'Illinois devrait déclarer une augmentation de 7,8% de ses revenus à 53 millions de dollars contre 49,16 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.Les prévisions de la société le 4 juin 2025, pour la période se terminant le 30 juin, étaient des revenus entre 52,00 millions de dollars et 56,00 millions de dollars.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Lifeway Foods Inc est un bénéfice de 18 cents par action.

* La seule note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Lifeway Foods Inc est de 30,00 $, soit environ 8,6 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 27,44 $

