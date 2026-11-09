LifeStance Health recule alors que ses investisseurs se désengagent dans le cadre d'une offre secondaire de 590 millions de dollars

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(Mises à jour avec les détails sur les cours)

9 novembre - ** Les actions de LifeStance Health ( LFST.O ), prestataire de soins de santé mentale en ambulatoire, ont reculé de 2% à 13,50 dollars en pré-ouverture lundi, après l'annonce des prix de l'offre secondaire

** LFST, société basée à Scottsdale, en Arizona, annonce une offre de 45 millions d'actions par certains actionnaires au prix de 13,12 $; le montant total de l'opération s'élève à environ 590,4 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 4,7% par rapport au dernier cours de l'action vendredi

** Les sociétés de capital-investissement TPG Capital

TPG.O et Summit Partners vendront respectivement environ 37,2 millions et 7,8 millions d’actions, selon le prospectus

** Par ailleurs, LFST rachètera simultanément 2 millions d’actions issues de l’offre auprès des teneurs de livre Barclays et JP Morgan

** TPG et Summit ont cédé des actions LFST lors d’une offre secondaire en septembre au prix de 12,35 dollars

** LFST comptait environ 380,2 millions d'actions en circulation au 28 octobre

** À la clôture de vendredi, le titre affichait une hausse de 96% depuis le début de l’année

** 9 analystes sur 11 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », 2 la note « conserver »; l'objectif de cours médian s'établit à 16,50 dollars, contre 13 dollars il y a trois mois, selon LSEG