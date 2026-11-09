LifeStance Health rebondit après la cession de 590 millions de dollars d'actions par ses actionnaires

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(Mise à jour de l'évolution du cours de l'action, ajout d'informations contextuelles)

9 novembre - ** Les actions LFST.O de LifeStance Health, prestataire de soins de santé mentale en ambulatoire, ont effacé leurs pertes initiales et ont clôturé en hausse de 6,6 % à 14,69 dollars lundi, après la fixation du prix de l'offre secondaire

** L'action LFST est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis trois mois

** LFST, dont le siège se trouve à Scottsdale, en Arizona, a annoncé tôt lundi une offre de 45 millions d'actions par certains actionnaires au prix de 13,12 dollars, pour un montant total de 590,4 millions de dollars

** Le prix de l'offre correspond à une décote de 4,7 % par rapport au dernier cours de l'action vendredi

** Les sociétés de capital-investissement TPG Capital

TPG.O et Summit Partners vendent respectivement environ 37,2 millions et 7,8 millions d’actions, selon le prospectus

** Par ailleurs, LFST rachète simultanément 2 millions d'actions de l'offre auprès des teneurs de livre Barclays et JP Morgan

** TPG et Summit avaient vendu des actions LFST lors d’une offre secondaire en septembre , au prix de 12,35 dollars

** LFST comptait environ 380,2 millions d’actions en circulation au 28 octobre

** Jeudi matin, la société a annoncé un chiffre d’affaires au troisième trimestre supérieur aux prévisions , principalement grâce à une augmentation du nombre de visites liée à la croissance nette du nombre de praticiens, et a revu à la hausse ses prévisions pour 2026

** Compte tenu de l’évolution du cours en séance, le titre affiche une hausse de 108 % depuis le début de l’année

** Sur 11 analystes, 9 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », et 2 la note « conserver »; le cours cible médian s'établit à 16,50 $, contre 13 $ il y a trois mois, selon LSEG