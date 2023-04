Lifento signe un accord avec Primonial REIM France pour l’acquisition de 3 Ehpad

(AOF) - Lifento, société de gestion pure player de l’immobilier de santé, annonce avoir signé un accord avec Primonial REIM France pour faire l’acquisition de 3 actifs français dédiés aux seniors, exploités par Korian. Le premier, la Résidence Rives d’Esterel à Fréjus, pour le compte de son Oppci Lifento Care. Les deux autres, la Villa Saint-Antoine au Chesnay et la Résidence Catalogne à Perpignan, pour le compte de son nouveau millésime evergreen Lifento Care II. Lifento s’est engagée, pour ces 3 actifs situés en plein centre-ville, pour des baux fermes de 12 ans.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.