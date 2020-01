Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Libye-Macron appelle à une trêve sans condition Reuters • 19/01/2020 à 16:18









PARIS, 19 janvier (Reuters) - Emmanuel Macron a appelé les Nations unies à négocier un véritable cessez-le-feu en Libye sans condition préalable de la part des belligérants, dans un discours prononcé lors de la conférence internationale de Berlin sur la Libye. Le président français s'est également dit vivement préoccupé par l'arrivée de combattants syriens et étrangers à Tripoli, allusion aux combattants pro-turcs venus soutenir le gouvernement d'entente nationale basé dans la capitale. "Il revient aux Nations unies de négocier les termes d'un véritable cessez-le-feu sans qu'aucun des belligérants n'y pose de condition préalable. Mais il revient à nous de ne rien faire qui compromette l'arrêt des hostilités, alimente la guerre et crée de nouvelles menaces pour les Libyens comme pour nous tous", a déclaré Emmanuel Macron, selon le texte de son discours obtenu auprès de l'Elysée. "Je dois vous dire à ce sujet la vive inquiétude que m'inspire l'arrivée de combattants syriens et étrangers dans la ville de Tripoli. Il faut que cela cesse", a ajouté le président. L'Allemagne, hôte du sommet, et les Nations unies espèrent convaincre la Russie, la Turquie, les Emirats arabes unis et l'Egypte de pousser les belligérants à accepter une trêve durable à Tripoli, où le gouvernement d'entente nationale (GNA) reconnu par la communauté internationale est attaqué depuis avril par les forces du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen. (Michel Rose, Jean-Stéphane Brosse)

