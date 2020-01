Libye-Les forces du maréchal Haftar veulent poursuivre leur offensive

BENGHAZI, 10 janvier (Reuters) - Les troupes du maréchal Khalifa Haftar ont déclaré jeudi qu'elles entendaient poursuivre leur offensive contre les forces soutenant le gouvernement d'accord national (GNA) à Tripoli, semblant ainsi rejeter l'appel à un cessez-le-feu formulé la veille par les présidents russe et turc. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont appelé mercredi à l'instauration d'une trêve en Libye à partir du 12 janvier à minuit et ont exhorté les belligérants à s'asseoir à la table des négociations pour parvenir à la paix. Dans un communiqué, l'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Haftar se réjouit de la proposition de la Russie en vue de "la paix et la stabilité en Libye", mais fait part de sa volonté de poursuivre "les efforts des troupes armées dans leur guerre contre les groupes terroristes (...) qui contrôlent la capitale Tripoli". L'ANL, qui contrôle l'est du pays, a lancé en avril dernier une offensive vers l'ouest et tente depuis de s'emparer de la capitale. Longtemps repoussées aux portes de Tripoli, les forces du maréchal Haftar ont effectué des gains ces dernières semaines à la faveur d'une intensification de leurs opérations et ont pris lundi le contrôle de la ville côtière de Syrte, à quelque 370 km au sud-est de la capitale. (version française Jean Terzian)