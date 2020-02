Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Libye-Les forces d'Haftar attaquent le port de Tripoli Reuters • 18/02/2020 à 16:27









(.) GENEVE/TRIPOLI, 18 février (Reuters) - Le port de Tripoli a été mardi la cible d'une attaque des forces du maréchal Khalifa Haftar, qui ont dit viser un navire turc apportant des armes au gouvernement d'entente nationale (GEN) au pouvoir dans la capitale libyenne. Le camp d'Haftar n'a pas donné de précisions sur le contenu de la cargaison du bateau. Les autorités portuaires ont fait sortir du port tous les navires, y compris les pétroliers, après l'attaque. Selon les forces de Tripoli, l'Armée nationale libyenne du maréchal Haftar a tiré quatre missiles. Un journaliste de Reuters présent dans la capitale libyenne a rapporté qu'une colonne de fumée épaisse était visible dans la direction de la zone portuaire, où une source a indiqué qu'un entrepôt avait été touché. Depuis janvier, selon des sources diplomatiques, la Turquie a envoyé plusieurs navires chargés d'armes et de véhicules lourds pour soutenir le GEN contre l'offensive lancée en avril dernier par les forces d'Haftar, elles-mêmes appuyées par les Emirats arabes unis, l'Egypte, la Jordanie et des mercenaires russes. (Emma Farge, Ahmed Elumami et Hnai Amara version française Henri-Pierre André et Jean-Stéphane Brosse)

