Libye-Le sommet de Berlin pour un renfort de l'embargo sur les armes-Merkel

BERLIN, 19 janvier (Reuters) - Les parties en conflit en Libye et leurs soutiens internationaux se sont mis d'accord dimanche à Berlin sur l'idée de renforcer et de faire respecter l'embargo sur les armes afin de parvenir à un cessez-le-feu durable sur le terrain, a déclaré la chancelière Angela Merkel. Assis à ses côtés lors d'une conférence de presse après le sommet, le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a fait savoir qu'un comité de suivi sur la Libye serait mis en place afin de définir les étapes nécessaires pour parvenir à un cessez-le-feu. Le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, s'est inquiété pour sa part de la fermeture de plusieurs ports et d'un champ pétrolifère en Libye. Les forces fidèles à l'homme fort de l'Est libyen, le commandant Khalifa Haftar, ont fait cesser l'activité des principaux champs pétroliers de Libye, ce qui menace d'étrangler les finances du pays. (Michael Nienaber, vesion française Elizabeth Pineau)

