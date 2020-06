Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Libye-La mission de l'ONU annonce des pourparlers de trêve Reuters • 10/06/2020 à 23:13









TUNIS, 10 juin (Reuters) - Les belligérants libyens ont commencé à s'engager dans un nouveau cycle de négociations de cessez-le-feu, a annoncé mercredi l'Organisation des nations unies (ONU) après de violents combats autour la ville côtière de Syrte, au centre du pays. Le conflit libyen oppose deux camps principaux, l'un autour du gouvernement d'entente nationale (GEN) qui siège à Tripoli et a le soutien militaire de la Turquie, l'autre mené par le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est du pays appuyé par l'Egypte, les Emirats arabes unis et la Russie, dont l'offensive lancée en avril 2019 pour prendre Tripoli a échoué ces derniers jours. Après avoir repoussé l'offensive sur Tripoli, les forces du GEN ont poursuivi leur progression et atteint lundi la ville de Syrte où elles ont été repoussées par des frappes aériennes, a déclaré une source militaire au sein des forces du maréchal Khalifa Haftar. "La mission est particulièrement préoccupée par les rapports faisant état d'escalade et de mobilisation dans et autour de la ville de Syrte", a déclaré la mission des Nations unies en Libye dans sa déclaration annonçant que les pourparlers étaient en cours. Elle a dit avoir vérifié qu'au moins 19 civils avaient été tués à Syrte. (Omar Fahmy et Alaa Swalim, Blandine Hénault pour la version française)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.