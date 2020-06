Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Libye-L'Onu annonce la reprise des négociations Reuters • 02/06/2020 à 10:51









TUNIS, 2 juin (Reuters) - L'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar et le gouvernement d'entente nationale (GEN) au pouvoir à Tripoli ont accepté de reprendre leurs négociations en vue d'un cessez-le-feu, ont annoncé les Nations Unies, après plusieurs semaines de combats aux abords de la capitale. Dans un communiqué publié lundi soir sur internet, la Mission d'appui des Nations unies en Libye se félicite qu'ils aient accepté de reprendre ces discussions au format "5+5", impliquant cinq officiers supérieurs des deux camps. L'ANL, qui tient l'est du pays, cherche à s'emparer de Tripoli depuis avril 2019. Les forces fidèles au GEN, qui sont soutenues par la Turquie, l'ont chassée récemment de plusieurs zones proches de la capitale, mais les hommes d'Haftar, appuyés par les Emirats arabes unis, la Russie et l'Egypte, disent avoir repris du terrain lundi. Deux cessez-le-feu ont déjà été conclus cette année, mais sont restés lettre morte. Ghassan Salame, représentant spécial de l'Onu, a démissionné en mars et le Conseil de sécurité de l'Onu n'a pas encore désigné son successeur, ce qui ne facilite pas les efforts de paix. Les ingérences étrangères aggravent en outre la situation militaire. Les Etats-Unis ont annoncé la semaine dernière que 14 avions de chasse russes avaient été acheminés sur une base aérienne de l'ANL dans le centre de la Libye. (Angus McDowall, version française Jean-Philippe Lefief)

