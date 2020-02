Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Libye-L'aéroport de Tripoli fermé après des tirs de missiles Reuters • 13/02/2020 à 16:01









TRIPOLI, 13 février (Reuters) - L'aéroport de Tripoli-Mitiga a été fermé jeudi après des tirs des missiles en direction du site, qui ont semé la panique parmi les passagers, apprend-on auprès des autorités aéroportuaires. La capitale libyenne est la cible depuis avril dernier d'une offensive lancée par les forces du maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle l'est du pays. Des obus d'artillerie ont touché jeudi le centre de la ville, tuant une femme et faisant quatre blessés, a déclaré un responsable du ministère de la Santé du gouvernement en place à Tripoli. Depuis la destruction de l'aéroport international de Tripoli en 2014 lors de combats entre milices, l'aéroport de Mitiga, situé à l'est de la capitale, est le seul assurant encore des liaisons nationales et internationales depuis Tripoli. (Ahmed Elumami, version française Jean-Stéphane Brosse)

